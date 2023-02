LPI-SHL: Betrunken gefahren

Schmalkalden (ots) - Unbekannte Täter schlugen Montagmittag gegen 12:30 Uhr die Seitenscheibe eines am Friedhof in Schmalkalden geparkten Opels ein, nahmen die darin befindliche Handtasche an sich und flüchteten unbemerkt. In der Tasche befanden sich unter anderem die Fahrzeugpapiere, ein Mobiltelefon und ein Portmonee. Zeugen, die verdächtige Personen zur Tatzeit in der Straße Eichelbach beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch mit der Meininger Polizei (03693 ...

