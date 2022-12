POL-WAF: Warendorf. Zusammenstoß zwischen Pkw- und Pedelec-Fahrer

Warendorf (ots) - Am 02.12.2022, um 07:14 Uhr, kam es auf der Beckumer Straße in Ahlen in Höhe Haus Nr. 109, dortige Aral-Tankstelle, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger. Ein 51-jähriger Fußgänger aus Bulgarien querte die Fahrbahn der Beckumer Straße in Richtung Aral-Tankstelle und wurde von dem Pkw eines 60-jährigen Beckumers, der die Beckumer Straße in Richtung Innenstadt Ahlen ...

