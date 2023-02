LPI-SHL: Auffahrunfall

Schmalkalden (ots) - Im Zeitraum vom 03.02.2023, 23.40 Uhr bis 06.02.2023, 07.00 Uhr wurde im Martin-Luther-Ring in Schmalkalden aus einem Kellerraum ein hochwertiger Industriewaschautomat im Wert von ca. 3500,00 Euro entwendet. Zeugen zum Vorfall melden sich bitte bei der Polizei in Meiningen Tel. 03693/591-0. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen ...

