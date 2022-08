Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Brand in einem Mehrfamilienhaus mit mehreren Verletzten

Hamm-Mitte (ots)

Am Sonntag, 28. August 2022 gegen 06 Uhr wurde die Feuerwehr über einen Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Hammer Innenstadt informiert. Bei Eintreffen von Feuerwehr und Polizei wurde festgestellt, dass sich der Brand auf das Treppenhaus ausgeweitet hatte. Dadurch war den Bewohnern der Fluchtweg aus dem Gebäude versperrt. Zwei Bewohner retteten sich durch einen Sprung aus dem Fenster und wurden leicht verletzt. Alle anderen Bewohner wurden durch die Feuerwehr über Drehleitern gerettet. Insgesamt mussten elf Bewohner mit Rettungswagen in die umliegenden Krankenhäuser gebracht werden. Zur Schwere der Verletzungen können derzeit keine Angaben gemacht werden. Das Gebäude, in dem sich neben Wohnungen auch Büroräume und eine Gaststätte befinden, ist derzeit nicht bewohnbar. Strom und Gas wurden abgestellt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zur Schadenshöhe können derzeit ebenfalls noch keine Angaben gemacht werden. (ab)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell