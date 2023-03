Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Donnerstag, 16. März 2023 gegen 2.50 Uhr, fuhr ein 17-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Emsland auf der Vlämischen Straße in Richtung Dillen. Nach bisherigen Erkenntnisse querte er an der Einmündung die Straße Dillen geradeaus. Dabei kam es rechtsseitig zu einem Zusammenstoß mit einer Schutzplanke. Bei dem Zusammenstoß wurde der Fahrer leicht verletzt. Ein Zeuge kam auf den Verkehrsunfall zu und meldete diesen der Polizei. Bei der Verkehrsunfallaufnahme hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass der Jugendliche unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,76 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der Jugendliche ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Führerscheinbehörde wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell