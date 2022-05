Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl von Elektrowerkzeugen aus Handwerkerfahrzeugen

Irrel / Bitburg (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag dem 20.05.2022 und Montag dem 23.05.2022 kam es in der Ortslage Irrel sowie im Industriegebiet Auf Merlick in Bitburg zum Diebstahl von hochwertigen Elektrowerkzeugen aus Handwerkerfahrzeugen. Den bislang unbekannten Tätern gelang es die Fahrzeuge gewaltsam zu öffnen und so an die darin befindlichen Maschinen zu gelangen. Insgesamt dürfte durch die Taten ein Schaden in niedriger fünfstelliger Höhe entstanden sein.

Die Polizei rät, sofern möglich, entsprechende Fahrzeuge gesichert abzustellen oder die Werkzeuge aus den Transportern zu entladen. Darüber hinaus bittet die Polizei Bitburg Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit ihr oder der Kriminalinspektion Wittlich, Tel. 06571/95000, in Verbindung zu setzen.

