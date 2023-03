Cloppenburg/Vechta (ots) - Lastrup - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person Am Donnerstag, 16. März 2023 gegen 2.50 Uhr, fuhr ein 17-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Emsland auf der Vlämischen Straße in Richtung Dillen. Nach bisherigen Erkenntnisse querte er an der Einmündung die Straße Dillen geradeaus. Dabei kam es rechtsseitig zu einem Zusammenstoß mit einer Schutzplanke. Bei dem Zusammenstoß wurde ...

mehr