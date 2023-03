Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Geldbörsendiebstahl

Am Donnerstag, 16. März 2023, gegen 12.00 Uhr, hielt sich eine 83-jährige Frau in einem Lebensmittelgeschäft in der Lindenstraße auf. Dort stand sie im Bereich eines Süßigkeitenregals, als sich ihr eine weibliche Person von hinten näherte. Wenige Augenblicke später musste sie feststellen, dass ihre Handtasche geöffnet war und ihre Geldbörse fehlte. Die Handtasche lag zu diesem Zeitpunkt im Einkaufswagen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Vechta - Geldbörsendiebstahl

Am Donnerstag, 16. März 2023, zwischen 16.00 Uhr und 16.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person eine Geldbörse aus der Einkaufstasche einer 92-jährigen Frau. Sie befand sich zu diesem Zeitpunkt in einem Lebensmittelgeschäft in der Oldenburger Straße.

Bereits zwischen 11.30 Uhr und 12.00 Uhr ereignete sich ein ähnlicher Fall in einem Verbrauchermarkt in der Diepholzer Straße. Dort entwendete eine bislang unbekannte Person die Geldbörse einer 78-jährigen Frau aus der Handtasche, die in einem Einkaufswagen lag.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Damme - Brand in einer Werkshalle

Am Donnerstag, gegen 12.50 Uhr wurde der Brand einer Maschine gemeldet, welche sich in einer Betriebshalle an der Straße Dr.-Jürgen-Ulderup-Platz befand. Sieben Mitarbeiter wurden vorsorglich in umliegende Krankenhäuser gebracht. 22 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Damme waren vor Ort und löschten das Feuer.

Vechta - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Donnerstag, 16. März 2023, 14.29 Uhr befuhr ein 27-jähriger Autofahrer aus Vechta die Straße Alter Ziegelhof. Bei der Kontrolle hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein Drogenvortest lieferte ein positives Ergebnis. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Die Polizeibeamten untersagten dem Mann zudem die Weiterfahrt.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 16. März 2023, zwischen 9.00 Uhr und 9.40 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person einen Audi A4 Avant, welcher auf einem Parkplatz vor einem Non-Food-Discounter in der Dinklager Straße stand. Es könnte sich bei dem anderen Unfallbeteiligten um ein rotes Fahrzeug handeln. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell