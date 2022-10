Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Alkoholisierter Fahrzeugführer übersieht haltenden Lkw mit Auflieger und fährt auf + Sachschäden an Fahrzeugen + Beteiligte unverletzt

Delmenhorst (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden kam es am Sonnabend, 01.10.2022, gegen 23:30 Uhr auf der Stedinger Straße in Höhe des Geibelweges. Dabei befuhr ein 31-jähriger mit ausländischem Wohnsitz mit dem Pkw die Stedinger Straße stadteinwärts und erkannte einen in Höhe Geibelweg ordnungsgemäß auf der Straße haltenden Lkw mit Auflieger offensichtlich zu spät. Trotz noch eingeleiteten Ausweichmanövers prallte der Pkw mit der rechten Fahrzeugfront gegen das linke Fahrzeugheck des Aufliegers, wodurch an beiden Fahrzeugen Sachschaden entstand. Die jeweiligen Fahrzeugführer blieben unverletzt. Als ursächlich für den Verkehrsunfall stellte sich im Laufe der Unfallaufnahme die mit 2,33 Promille erhebliche Alkoholisierung des 31-Jährigen heraus. Neben der Blutentnahme wurde auch der Führerschein des Beschuldigten im Rahmen des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell