Polizei Bochum

POL-BO: Trio beraubt Mann (23) in Bochum

Bochum / Schwerte (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (28./29. Januar) wurde ein 23-jähriger Mann aus Schwerte in der Bochumer Innenstadt von einem Trio beraubt. Dieser hatte zuvor Geld am Automaten abgehoben. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.

Gegen 0.15 Uhr will der Mann aus Schwerte am Husemannplatz / Viktoriastraße Geld an einem Geldautomaten abgehoben haben. Anschließend will er sich auf den Fußweg in Richtung Hauptbahnhof gemacht werden, als er nach rund 100 Metern von einem Trio aufgefordert wurde, stehen zu bleiben. Während einer der Männer ein Messer in der Hand hielt, forderte ihn ein anderer auf, seine Geldbörse herauszugeben. Dieser Forderung kam der 23-Jährige nach. Gleichzeitig rannte er davon.

Die drei Täter werden von dem Mann aus Schwerte wie folgt beschrieben:

1.) Mann mit Messer:

Etwa 20 Jahre alt, circa 180 cm groß, etwas korpulenter (aber nicht dick), "Schwarzer". Er soll eine Art schwarze "Harry Potter-Brille" sowie eine schwarze Jacke und eine schwarze Cargo-Hose getragen haben.

2.) Wortführer:

Etwa 20 Jahre alt, circa 180 cm groß, schlanke Gestalt, südländischer Typ, schwarze Locken, schwarzer Vollbart. Er soll eine grüne Jacke und rote Schuhe getragen haben.

3.) Täter:

Etwa 20 Jahre alt, circa 180 cm groß, schlanke Gestalt, ebenfalls südländischer Typ und vermutlich dunkel bekleidet.

Hinweise nimmt die Polizei unter den Rufnummern 0234 909-4441 (Kriminalwache) oder 0234 909-8105 (Fachkommissariat) entgegen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell