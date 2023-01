POL-BO: Rücknahme der Vermisstenfahndung: Hanna S. (89) ist wieder da!

Witten (ots) - Die Alkoholfahrt eines 25-jährigen Autofahrers aus Wetter endete am frühen Freitagmorgen, 27. Januar, gegen 1.40 Uhr in Witten-Bommern. Nach derzeitigem Stand war der 25-Jährige mit seinem Pkw auf der Rauendahlstraße in Richtung Bodenborn unterwegs. In Höhe der Hausnummer 87 verlor er die ...

