POL-BO: Mit knapp 1,5 Promille: Alkoholfahrt in Witten endet mit drei beschädigten Fahrzeugen und 13.000 Euro Sachschaden

Bochum, Herne, Witten (ots) - Wir wollen Sie und Ihre Familie vor schweren Unfällen schützen. Deshalb finden auch vom 30. Januar bis zum 5. Februar wieder Radarkontrollen in Bochum, Herne und Witten statt. Zu Ihrer Sicherheit planen wir die nachfolgenden Geschwindigkeitskontrollen: Bochum: Altenbochum (Mo.), Westenfeld (Di.), Weitmar (Mi.), Südfeldmark (Do.), Hamme (Fr.), Günnigfeld (Sa.), Gerthe (So.) Herne: ...

