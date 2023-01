POL-BO: Radarkontrollen für die 5. Kalenderwoche 2023

Bochum, Witten, Herne (ots) - Seit dem Freitagmorgen, 27. Januar, wird die 89-jährige Hanna S. aus Witten vermisst. Letztmalig wurde sie gegen 9.10 Uhr im Bereich der Straße "Am Steinberg" in Witten gesehen. Hanna S. spricht kein Deutsch und ist orientierungslos, weshalb nicht ausgeschlossen werden kann, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet. Die ...

Ein Dokument

mehr