POL-WAF: Oelde-Ostenfelde-Westkirchen. Weitere Aufbrüche von Autos - Bitte keine Wertsachen im Auto lassen

Alleine am Mittwochmorgen (27.07.2022) sind der Polizei fünf weitere Aufbrüche von Autos gemeldet worden.

Die fünf Autos waren in den Straßen Warendorfer Straße in Oelde, Krukenstraße in Ennigerloh-Westkirchen, Augustin-Wibbelt-Straße und Margarethenplatz in Ostenfelde geparkt.

Der oder die Täter schlugen jeweils die Scheiben der Autos ein und stahlen Bargeld und Wertsachen. Ein Zusammenhang dieser Aufbrüche und Diebstähle wird nicht ausgeschlossen und ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen.

Bitte beachten Sie kreisweit:

- Keine Wertsachen im Auto liegen lassen. Weder offen noch versteckt, nicht lang und nicht kurz! - Schließen Sie Ihr Auto immer ab - auch wenn Sie "nur kurz irgendwo reinspringen"! - Fenster ebenfalls geschlossen halten, sollten Sie das Auto parken! - Auch der Kofferraum ist kein Platz, um Wertsachen zu schützen!

Weitere sehr nützliche Tipps Ihr Auto sicherer abzustellen, finden Sie hier:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/

