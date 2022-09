Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Leck an Gasleitung führte zu Straßensperrungen

Neu Kaliß (ots)

Ein Leck an einer Gasleitung hat am Mittwochmittag zu einer zeitweiligen Sperrung zweier Straße in Neu-Kaliß geführt. Bei Erdarbeiten im Zuge der Verlegung eines Breitbandkabels wurde versehentlich eine Gashauptleitung getroffen und beschädigt. Da durch das ausströmende Gas eine Allgemeingefahr bestand, wurden die "Straße des Friedens" sowie der "Alte Postweg" komplett gesperrt. Zu Evakuierungen kam es nicht. Der zuständige Energieversorger hatte gegen 13:40 Uhr die Gaszufuhr unterbrochen, sodass die Sperrung nach etwa einer halben Stunde wieder aufgehoben werden konnte.

