Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Kleintransporter war doppelt so schwer wie erlaubt auf Autobahn unterwegs

Neustadt-Glewe (ots)

Doppelt so schwer wie erlaubt war am Dienstagnachmittag ein Kleintransporter auf der BAB 24 bei Neustadt-Glewe unterwegs. Statt des zulässigen Gesamtgewichts von 3,5 Tonnen, brachte das mit Stückgut beladene Fahrzeug knapp 7 Tonnen auf die Waage. Die Polizei untersagte dem 27-jährigen Fahrer daraufhin die Weiterfahrt. Der Kleintransporter wurde daraufhin auf dem Gelände eines naheliegenden Autohofs abgestellt. Der Fahrer muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von 235 Euro und einem Punkt rechnen. Auf den Spediteur kommen ebenfalls Sanktionen zu. Ihm droht eine Geldstrafe in Höhe von über 870 Euro.

