Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Alkoholisierter LKW-Fahrer kam von Straße ab

Warlitz (ots)

Ein 32-jähriger LKW-Fahrer hat sich bei einem Verkehrsunfall am späten Dienstagvormittag auf der Kreisstraße 29 zwischen Neuenrode und Warlitz leichte Verletzungen zugezogen. Dem Spurenaufkommen zufolge kam das Lastauto zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und anschließend im angrenzenden Straßengraben zum Stehen. Beim 32-jährigen Fahrer, der zunächst vor Ort ambulant behandelt und dann ins Krankenhaus gebracht wurde, stellte die Polizei im Zuge der Unfallaufnahme einen Atemalkoholwert von 2,79 Promille fest. Am Unfallfahrzeug entstand Sachschaden. Im Zuge der LKW-Bergung musste die Kreisstraße an der Unglücksstelle kurzeitig voll gesperrt werden. Gegen den lettischen Unfallfahrer erstattete die Polizei Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Dem Mann wurde zudem eine Blutprobe entnommen.

