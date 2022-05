Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Radfahrer von Pkw angefahren

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 18.05.2022, gegen 15:24 Uhr, wurde ein 16-jähriger Radfahrer aus Ahlen bei einem Verkehrsunfall in Ahlen an der Kreuzung Beckumer Straße (B 58) / Jägerstraße schwer verletzt. Der Jugendliche befuhr mit einem Fahrrad den Radweg in Richtung Innenstadt. Eine 69-jährige Ahlenerin befuhr mit ihrem Pkw der Marke Smart die Beckumer Straße in Fahrtrichtung Beckum und bog nach links in die Jägerstraße ein. Dabei überfuhr sie das Fahrrad des Jugendlichen, der noch kurz vor der Kollision von diesem abgesprungen war. Der Jugendliche wurde auf die Motorhaube aufgeladen und prallte gegen die Windschutzscheibe. Dabei zog er sich Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden müssen. Die 69-Jährige blieb unverletzt. Ihr Fahrzeug kam nach dem Zusammenstoß an einer Hauswand zum Stillstand und war nicht mehr fahrbereit. Die Hauswand wurde ebenfalls beschädigt.

