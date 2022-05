Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Gegen geparkten Pkw gefahren - Fahrer gesundheitlich beeinträchtigt

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 17.5.2022, fuhr ein Ennigerloher gegen 10.25 Uhr auf der Vellener Straße in Ennigerloh mit seinem Auto gegen einen geparkten Pkw. Der 88-Jährige war zuvor auf der Elmstraße unterwegs, machte mit seinem Auto einen Schlenker auf den Parkstreifen und fuhr dann zurück auf die Fahrbahn. An der Ampelkreuzung überholte der Mann bei Rotlicht zwei wartende Fahrzeuge und fuhr anschließend gegen den geparkten Pkw. Am Unfallort ergaben sich Hinweise, dass der Senior eine akute gesundheitliche Beeinträchtigung hatte, die zu dem Fahrmanöver geführt hatte. Rettungskräfte brachten den Mann zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von 4.300 Euro. Beide beschädigten Autos wurden abgeschleppt.

