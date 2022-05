Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Fußgänger von Pkw erfasst

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, den 18.05.2022, um 15:54 Uhr, ereignete sich auf der Kreuzstraße in Oelde ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 38-jähriger Oelder befuhr mit seinem Pkw Opel Astra die Kreuzstraße in Richtung Stromberger Straße. In Höhe einer Tankstelle beabsichtigte der 38-Jährige nach links auf diese abzubiegen. Zeitgleich versuchte ein 82-jähriger Oelder die Kreuzstraße zu queren. Auf der Fahrbahn kam es zur Kollision zwischen Pkw und Fußgänger. Der 82-Jährige wurde verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

