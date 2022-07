Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Ins Gleis uriniert und Einhandmesser in der Tasche - Bundespolizei in Siegen im Einsatz

Siegen (ots)

Gestern Abend (20. Juli) beobachteten Einsatzkräfte der Bundespolizei am Hauptbahnhof Siegen einen Mann, der vom Bahnsteig aus ins Gleis urinierte. Neben dem Verwarngeld von 35 Euro muss sich der 23-Jährige zusätzlich wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Bei der Kontrolle fanden die Beamtinnen und Beamten nämlich ein Einhandmesser auf.

Mittwochabend gegen 22:30 Uhr erleichterte sich ein 23-jähriger Mann am Hauptbahnhof Siegen direkt ins Gleisbett. Bundespolizistinnen und Bundespolizisten sprachen ihn auf sein Fehlverhalten an und verhängten ein Verwarngeld von 35 Euro. Im Rahmen der Kontrolle händigte der Mann ohne festen Wohnsitz ein Messer mit einhändig feststellbarer Klinge an die Beamtinnen und Beamten aus. Die Einsatzkräfte führten einen freiwilligen Atemalkoholtest durch (ca. 0,6 Promille) und stellten das Einhandmesser sicher. Nachdem sie dem Deutschen den Verstoß gegen das Waffengesetz eröffnet hatten, entließen sie ihn von der Dienststelle.

