POL-LWL: Waldbrand bei Moraas - Polizei vermutet Brandstiftung

Etwa 1000 Quadratmeter Waldfläche waren von einem Brand betroffen, der am Dienstagmittag in einem Waldstück bei Moraas festgestellt wurde. Die Feuerwehr kam daraufhin zum Einsatz und löschte die Flammen. Betroffen vom Feuer war auch eine Jagdkanzel, die durch den Brand erheblich beschädigt wurde. Der entstandene Gesamtschaden soll sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere Tausend Euro belaufen. Die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus und hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen. Vermutlich ist das Feuer im Bereich der Jagdkanzel ausgebrochen. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310) entgegen.

