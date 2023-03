Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei polizeibekannte Ladendiebe gehen in Haft

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Oldentrup - Mit Elektronikartikeln und Unterwäsche flüchteten zwei Täter aus einem Supermarkt an der Oldentruper Straße und wurden wenig später von Polizisten gefasst.

Eine Ladedetektivin konnte am Dienstag, 28.03.2023, gegen 13:00 Uhr, beobachten, dass ein Mann verpackte Kopfhörer in die Hand nahm und sie in seiner Weste versteckte. Anschließend verließ er über den Infobereich das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen.

Gemeinsam mit einem Kollegen hielt sie den 21-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland fest. Dem 21-Jährigen gelang jedoch die Flucht, woraufhin die Mitarbeiter die Polizei verständigten.

Die Beamten entdeckten an der Stadtbahnhaltestelle Oldentrup einen Mann, zu dem die Beschreibung passte. In der Tasche des 21-Jährigen befanden sich eine neue Lautsprecherbox und Kopfhörer, die aus dem Supermarkt stammten. Mit ihm hielt sich ebenfalls ein 30-jähriger Mann an der Haltestelle auf. In seiner Tasche fanden die Beamten neuwertige Unterwäsche und Schuhe, die ebenfalls aus dem Geschäft stammten.

Bei der Kontrolle wies der 30-Jährige seinen Komplizen an, das nächste Mal weniger zu stehlen, um nicht erwischt zu werden. Ein Polizist, der ihrer Sprache mächtig war, gab auch diese Aussage zu Protokoll.

Die Beamten erstatteten Anzeige gegen die beiden Männer wegen Diebstahls. Ein Haftrichter ordnete am Folgetag die Untersuchungshaft bis zur Hauptverhandlung im beschleunigten Verfahren an.

