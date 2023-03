Polizei Bielefeld

POL-BI: Tipps Ihrer Polizei für sichere Osterferien

Bielefeld (ots)

SR/ Bielefeld - Bald beginnen die Osterferien und viele freuen sich auf unbeschwerte Tage. Damit das so bleibt, gibt Ihre Polizei Tipps, wie Sie sicher an Ihrem Urlaubsort ankommen und sich vor Straftaten schützen können.

Die Polizei rät, schon vor Antritt Ihrer Reise Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Wenn Sie Ihren Urlaub online buchen, seien Sie wachsam, es gibt auch hier Fake-Shops. Keine Online-Buchung bei Zweifel: Wenn Sie sich unsicher sind, buchen Sie am besten gar nicht im gewählten Shop.

Kontrollieren Sie vor Fahrtantritt an Ihrem Fahrzeug Reifendruck, Ölstand und Wasser. Starten Sie die Fahrt erholt und gut ausgeruht. Sichern Sie Kinder, Haustiere und Gepäck. Machen Sie während der Fahrt ausreichend Pause und lassen Sie Kinder und Tiere nicht im Fahrzeug zurück, auch nicht, wenn das Fenster geöffnet ist. Die Autobahn ist auch bei Stau kein Ort für Fußgänger. Bewahren Sie Ruhe, bilden Sie eine Rettungsgasse und bleiben Sie im Auto. Schon bei Schritttempo muss auf der Autobahn und mehrspurigen Landstraßen eine Rettungsgasse gebildet werden. Finger weg vom Handy oder sonstigen elektronischen Geräten während der Fahrt. Nehmen Sie Rücksicht auf sich und andere!

Damit die Vorfreude nicht schon auf dem Rastplatz endet, lassen Sie Wertsachen nicht im Fahrzeug zurück. Lassen Sie sich nicht auf so genannte Kofferraumgeschäfte ein, dabei handelt es sich zumeist um falsche Schnäppchen. Notieren Sie sich den Sperr-Notruf 116 116 bzw. speichern Sie diesen in Ihrem Mobiltelefon, damit Sie Ihre Debit- oder Kreditkarte bei Diebstahl unverzüglich sperren können. Tragen Sie Ihre Wertsachen immer dicht am Körper, damit Taschendiebe keine Chance haben.

Schützen Sie sich gegen Wohnungseinbruch während Ihrer Urlaubsabwesenheit: Sicherheitsbewusstes Verhalten und solide mechanische Sicherungstechnik stehen beim Einbruchschutz an erster Stelle und bieten dem Einbrecher Widerstand. Lassen Sie Wohnung oder Haus bei längerer Abwesenheit durch Verwandte, Bekannte, Nachbarn oder andere "Haushüter" bewohnen oder bewohnt erscheinen: Briefkasten leeren, Rollläden, Vorhänge, Beleuchtung, Radio und Fernseher unregelmäßig betätigen. Informieren Sie Ihre Nachbarn über Ihre Abwesenheit und über den Einsatz von Zeitschaltuhren für Rollläden und Beleuchtung. Lassen Sie Rollläden nur nachts herunter, sonst entsteht tagsüber der Eindruck, die Bewohner seien nicht da. Verzichten Sie auf eine Mitteilung über Ihre Abwesenheit auf Ihrem Anrufbeantworter und in sozialen Netzwerken.

Schließen Sie im Urlaub Fahrzeug, Wohnwagen, Hotelzimmer oder Ferienwohnung immer ab, auch wenn Sie nur kurz abwesend sind. Lassen Sie Geld und andere Wertsachen nie offen liegen. Nehmen Sie nur so viel Bargeld, Zahlungskarten oder Ausweise mit wie nötig und tragen Sie diese immer am Körper, etwa in einer verschließbaren Innentasche der Kleidung, im Brustbeutel oder in einer Gürteltasche.

Die Polizei Bielefeld wünscht sichere Osterferien!

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell