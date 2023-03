Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizei beteiligte sich an Wiegeaktion zum Urlaubsstart

Bielefeld (ots)

Bielefeld- Mitte-

Am Samstag, den 25.03.2023 beteiligte sich die Polizisten von Verkehrsunfallprävention und Opferschutz an einer Wiegeaktion eines Automobilclubs, damit die Verkehrsteilnehmer sicher in den Urlaub fahren.

Bei der alljährlichen Wiegeaktion des Automobilclubs in Zusammenarbeit mit VUP/O konnten Reisende vor den anstehenden Osterferien ihre Gespanne mit Wohnwagen sowie Wohnmobile auf einer mobilen Waage wiegen lassen. Im Anschluss erhielten sie einen Ausdruck über die gemessene Achslast.

Eine Überladung stellt zum einen ein hohes Sicherheitsrisiko dar und wird zum anderen insbesondere im Ausland mit hohen Bußgeldern geahndet.

Trotz des schlechten Wetters ließen viele Fahrzeugführer ihre Fahrzeuge wiegen. Einige Gäste nahmen zum wiederholten Male an der Aktion teil und freuten sich sichtlich über "bekannte Gesichter".

Die anwesenden Beamten PHK Fleer und PHK' in Bors von VUP/O führten zahlreiche Gespräche, in denen beispielsweise umfangreich zu den Themen "Der richtige Kindersitz", "Rettungsgassen" und "Ruhezeiten" informiert wurde.

Des Weiteren waren viele Reisende an der von den Polizeibeamten mitgeführten VR-Brille (Virtual Reality) interessiert. Anhand der Filme, die auf der Brille gespeichert sind, konnten die Reisenden zusätzlich zu den Themen "Ablenkung im Straßenverkehr" und "Toter Winkel" sensibilisiert werden.

