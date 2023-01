Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) Unfallflucht auf der Sulgauer Straße- Zeugen gesucht

Schramberg (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Mittwoch, im Zeitraum von 10.00 Uhr bis 11.45 Uhr, eine Unfallflucht in der Sulgauer Straße begangen. Der Unbekannte prallte während eines Parkvorganges gegen einen roten Opel Corsa und beschädigte diesen im Bereich des Heckstoßfängers. Der Wagen war auf einer vor Hausnummer 3 befindlichen Parkbucht abgestellt. Ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Sachdienliche Hinweise auf den unfallflüchtigen Autofahrer nimmt das Polizeirevier Schramberg, Tel. 07422 2701-0, entgegen.

