Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Spork - Bei Kollision verletzt

Bocholt-Spork (ots)

Unfallort: Bocholt Spork, Sporker Ringstraße / Dinxperloer Straße; Unfallzeit: 29.03.2023, 13.35 Uhr;

Zwei Verletzte und ein Sachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich - so stellt sich die Bilanz eines Verkehrsunfalls dar, zu dem es am Mittwoch in Bocholt-Spork gekommen ist. Ein 54-Jähriger war gegen 13.35 Uhr auf der Sporker Ringstraße in Richtung Liedern unterwegs. Als der Bocholter die übergeordnete Dinxperloer Straße queren wollte, stieß er mit dem Auto einer 21-Jährigen zusammen: Die Bocholterin hatte die Dinxperloer Straße in Richtung Bocholt befahren. Die beiden Leichtverletzten kamen per Rettungswagen ins Krankenhaus. (to)

