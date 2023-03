Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Werkzeuge bei Einbrüchen gestohlen

Gronau-Epe (ots)

Tatort: Gronau-Epe, Petersburg und Parkweg;

Tatzeit: zwischen 28.03.2023, 15.00 Uhr, und 29.03.2023, 07.00 Uhr;

Zwei Akkuschrauber sowie einen Trennschleifer erbeuteten Unbekannte bei einem Einbruch in einen Betrieb in Gronau-Epe. Um an ihre Beute zu gelangen, verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zugang in das Gebäude an der Straße Petersburg.

Ebenfalls aufgebrochen haben Täter auch einen Seecontainer im Stadtpark Epe. Dabei erbeuteten sie zwei Motorsägen des Herstellers Stihl.

Zu den Geschehen kam es zwischen Dienstag, 15.00 Uhr, und Mittwoch, 07.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinwiese bitte an die Kripo Gronau: Tel. (02562) 9260. (db)

