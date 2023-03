Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Lagerraum

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Münsterstraße;

Tatzeit: zwischen 27.03.2023, 18.00 Uhr, und 29.03.2023, 07.30 Uhr;

Gewaltsam in einen Lagerraum eingedrungen sind Unbekannte in Bocholt. Die Tat ereignete sich zwischen Montagabend und Mittwochmorgen an der Münsterstraße. Die Täter entwendeten ein Fahrradschloss sowie eine Flasche Desinfektionsmittel. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (ck)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell