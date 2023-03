LPI-SHL: Zeugensuche nach Unfallflucht

Hirschbach (ots) - In den frühen Sonntagmorgenstunden brachen unbekannte Täter in ein Hotel in Hirschbach ein. Sie verschafften sich gewaltsam Zugang durch die Hintertür und eine Zwischentür und durchsuchten Schränke und Schubladen in verschiedenen Bereichen des Gasthauses. Die Täter entwendeten Bargeld und verursachten Schäden an Haus und Mobiliar. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den Tätern geben können, ...

