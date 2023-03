Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl im Gastraum

Breitenbach (ots)

Ein Diebstahl in einer Gaststätte ereignete sich in den Nachtstunden von Samstag zu Sonntag in Breitenbach. Unbekannte Täter verschafften sich durch eine geschlossene Tür Zutritt zu den Gasträumen und stahlen dort unter anderem Bargeld. Insgesamt wurden ca. 1.200 Euro durch die Diebe entwendet. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den Tätern geben können, melden sich bitte telefonisch unter 03685 778-0 bei der Polizei in Hildburghausen.

