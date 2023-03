LPI-SHL: Erfolgreiche Kontrolle

Bad Salzungen (ots) - Am späten Abend des Samstages kam es in der Nähe von Bad Salzungen zu einem Raubdelikt. Das 20-jährige Opfer wurde durch 4 vermummte männliche Personen körperlich angegriffen und in einen Kofferraum eines PKW gesperrt. Anschließend fuhr man in ein nahes Waldstück, wo das Opfer erneut geschlagen und getreten wurde. In der weiteren Folge wurden dem Opfer mehrere persönliche Gegenstände abgenommen. Die Höhe des Beutegutes beläuft sich auf ca. ...

