Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Führerloses Auto verletzt Fußgängerinnen

Zella-Mehlis (ots)

Ein führerloses Auto verletzte am Sonntagabend zwei ältere Damen in Zella-Mehlis. Der PKW war, nachdem er durch eine 39-Jährige an einer abschüssigen Hofeinfahrt ab geparkt wurde, in Bewegung geraten und bergab gerollt. Kurz darauf stieß der Renault mit den zwei Frauen zusammen, die unter einem Baum standen. Beide erlitten Prellungen und Schürfwunden und mussten vor Ort medizinisch versorgt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell