LPI-SHL: Unfall Auto/Radfahrer

Meiningen (ots) - Am Sonntagmorgen um 04:38 Uhr fuhr ein dunkler Audi in Meiningen die Werrastraße aus Richtung Untermaßfeld in Richtung Innenstadt. Im Bereich der Kreuzung Werrastraße-Spitalweg-Steinweg verlor der/die Fahrzeugführer die Kontrolle über den Pkw und fuhr geradeaus über eine kleine Gartenmauer und kam hinter dem Zaun auf einem Anwohnergrundstück zum Stehen. Anschließend krabbelten zwei Personen über die Beifahrertür aus dem Fahrzeug und versteckten ...

