Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Wohnmobil in Volmerdingsen entwendet

Bad Oeynhausen (ots)

Wegen eines Einbruchs in ein Einfamilienhaus wurde die Polizei am Sonntagvormittag in die Volmerdingsener Straße gerufen.

Vor Ort berichtete der Geschädigte den Beamten, dass sich Unbekannte in der Zeit von Samstag, 18.20 Uhr bis Sonntag, 0.45 Uhr in das zwischen der Einmündung Raiffeisenstraße und der Kreuzung Witthopstraße / Öringsener Straße gelegene Wohnhaus eingestiegen waren und daraus den Schlüssel eines Wohnmobils entwendet hatten. Mit dem grauen VW Crafter, so die Ermittlungen, entfernten sich die Kriminellen anschließend vom Einbruchsort. Das Fahrzeug hatte zuvor auf der Grundstückseinfahrt gestanden.

Hinweise zu den Tätern bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell