POL-MG: 25-Jähriger versucht, sich Fahrzeugkontrolle zu entziehen

Mönchengladbach (ots) - Am Montagabend, 16. Mai, ist ein 31-jähriger Mann an der Bachstraße in Rheydt durch einen Messerstich schwer verletzt worden. Die Polizei ermittelt gegen einen 19-jährigen Mann wegen gefährlicher Körperverletzung. Nach ersten Ermittlungen kam es gegen 18.30 Uhr in einem Hinterhof zu ...

