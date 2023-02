Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Diebe haben es auf Autoräder abgesehen

Porta Westfalica (ots)

Gleich zwei Mal haben Unbekannte in den vergangenen Tagen bei Autohändlern am Erbeweg im Gewerbegebiet Barkhausen ihr Unwesen getrieben. Abgesehen hatten es die Kriminellen offenbar auf die Demontage von Fahrzeugrädern.

Im Zeitraum zwischen Montag, 20.02.2023, 18.30 Uhr und Dienstag, 21.02.2023, 07:40 Uhr wurden auf dem am Kreisverkehr (B65 / Erbeweg / Porta Allee) liegenden Grundstück des betroffenen Autohauses zwei KIA Proceed mit Pflastersteinen aufgebockt und insgesamt acht 18 Zoll Räder demontiert.

Wenig später, in der Nacht zu Donnerstag, vermutlich in der Zeit von 18 bis 7.30 Uhr, kam es in einem gegenüberliegenden Autohaus zu einem weiteren Diebstahl von acht weiteren Autorädern. Diesmal erbeuteten die Diebe vier Räder eines Volvo XC 40 sowie die eines Volvo XC 60.

Die Kriminellen flüchteten in beiden Fällen mit ihrer Beute vermutlich in einem transportfähigen Fahrzeug in unbekannte Richtung. Der Wert der vier Reifensätze samt Felgen wird von den Beamten mit mehreren Tausend Euro beziffert.

Zeugen, die im oben genannten Zeitraum auffällige Handlungen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0571-88660 bei der Polizei zu melden.

