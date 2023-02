Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mann versucht Discounter-Kasse gewaltsam zu öffnen

Bad Oeynhausen (ots)

Eine eher ungewöhnliche Tat beschäftigt derzeit die Polizei in Bad Oeynhausen. Am Donnerstagabend betraten zunächst zwei Männer den Lidl-Discounter an der Weserstraße und verließen kurze Zeit später das Gebäude ohne etwas gekauft zu haben. Kurz vor Ladenschluss kehrte das Duo zurück. Einer der Männer erkundigte sich nach den Öffnungszeiten des Discounters und verließ abermals das Geschäft. Die andere Person ging am Kassenband vorbei und nutzte die Gelegenheit hinter den zu diesem Zeitpunkt nicht besetzten Kassenbereich zu treten. Dabei versuchte der Unbekannte die Kasse gewaltsam zu öffnen. Dies bemerkten die Angestellten, der Mann lief aus dem Markt und in Richtung der Detmolder Straße davon.

Während der Tat war den Angestellten ein auf dem Parkplatz stehender und mit drei Personen besetzter Audi Q7 aufgefallen. Dessen Fahrer betätigte offenbar mit der Fahrzeugfront zum Discounter stehend während der Tatzeit mehrfach die Hupe und Lichthupe. Ein Zusammenhang ist unklar. Die Personalien der Fahrzeuginsassen im Alter von 25 bis 39 Jahren wurden von der Polizei aufgenommen.

Der Haupttäter kann als etwa 35-40 Jahre alt und mit einer Größe von etwa 170 cm beschrieben werden. Er hatte braun-schwarze schulterlange Haare und trug den Angaben nach einen knielangen grauen Mantel.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter (0571) 88660 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell