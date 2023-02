POL-MI: Polizei warnt vor Onlinebanking-Betrugsmasche

Minden (ots) - Am Mittwoch und Donnerstag ist es in den Stadtteilen Kutenhausen und Hahlen zu jeweils einem versuchten Raub gekommen. Während ein Täter gefasst werden konnte, gelang dem anderen die Flucht. Die Polizei bittet um Hinweise. Den Ermittlungen der Polizei zufolge betrat am Mittwochmorgen gegen 8.20 Uhr eine männliche Person eine am Driftenweg gelegene Apotheke und führte dabei ein Messer in der Hand mit ...

