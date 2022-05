Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Simson-Fahrer gesucht

Bad Salzungen (ots)

Eine 73-Jährige befuhr Donnerstagabend gegen 18:00 Uhr mit ihrem Kia einen unbefestigten Weg in der Gartenanlage "Am Mäuseberg" in Bad Salzungen. An einer dort befindlichen Einmündung kam ein bislang unbekannter Simson-Fahrer von rechts und kollidierte mit dem Wagen der Seniorin. Ohne seinen Pflichten nach einem Verkehrsunfall nachzukommen, setzte dieser seine Fahrt in Richtung Buchensee fort. Laut Aussage der VW-Fahrerin war an dem Moped kein Kennzeichen angebracht. Der Fahrer trug zum Unfallzeitpunkt einen grünen Helm. Die Simson hatte laut Angaben der Geschädigten einen blauer Tank. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallflüchter geben können, werden gebeten, Kontakt mit der Salzunger Polizei (03695 551-0) aufzunehmen.

