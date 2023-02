Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Kupferdiebe auf frischer Tat ertappt

Porta Westfalica (ots)

Offenbar auf den Diebstahl von Kupfer hatten es am Mittwochmorgen zwei Personen an dem Gebäude des ehemaligen Berghotels in Hausberge abgesehen. Mithilfe eines Zeugenhinweises konnte von der Polizei ein 36-jähriger Mann aus Rödinghausen und eine 37-jährige Frau aus Lübbecke auf frischer Tat an der Hauptstraße angetroffen werden.

Gegen 10.20 Uhr wurden die Polizeibeamten der Wache in Porta Westfalica über den Diebstahl in Kenntnis gesetzt. Als sich diese kurze Zeit später dem Ort des Geschehens näherten, konnten sie den mutmaßlichen Kupferdieb dabei beobachten, wie er sich am Gebäude zu schaffen machte. Auf dem davor gelegenen Parkplatz entdeckten die Gesetzeshüter die vermeintliche Komplizin des Mannes, die offenbar die Umgebung beobachtet hatte.

Bei Eintreffen der Streifenwagen nahm der Mann zunächst die Flucht auf, bis er kurze Zeit später von einem Polizisten gestellt werden konnte. Bei seiner Kontrolle konnten unter anderem zwei verbotene Messer aufgefunden und sichergestellt werden. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und auf die Wache gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte er diese verlassen. Die Lübbeckerin wurde vor Ort nach Feststellung ihrer Personalien entlassen.

Am Tatort konnten die Beamten zum Abtransport bereitliegendes vermeintliches Diebesgut feststellen und sicherstellen.

