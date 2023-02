POL-MI: Ladendieb geht in Haft

Lübbecke (ots) - Wegen einer Unfallflucht an der Wilsbrinkstraße am vergangenen Donnerstag bitten die Ermittler des Verkehrskommissariats Lübbecke um Zeugenhinweise. Eine Frau hatte ihren grauen Suzuki Swift gegen 7.30 Uhr in Höhe des Hauses mit der Nummer 10 auf einem Grünstreifen in Fahrtrichtung "Kampweg" abgestellt und war gegen 8.05 Uhr zu dem Auto zurückgekehrt. Später bemerkte die Frau eine Beschädigung an ...

