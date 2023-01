Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Einbeck (ots)

Einbeck / Edemissen (rod), 17.01.2023, 07:00 Uhr

Ein bislang unbekannte Kraftfahrzeugführer eines Holztransportes befuhr die Edemisser Dorfstraße von Immensen kommend in Fahrtrichtung Edemissen. In einer Rechtskurve schwenkte ein Baumstamm vom Holzaufbau auf die Gegenfahrbahn und beschädigte hierbei den entgegenkommenden PKW eines Fahrers aus Delligsen. Es entstand an dem PKW ein Schaden von ca. 5.000 Euro. Der Fahrer des Holztransportes entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Einbeck unter folgender Telefonnummer - 05561/ 949780 - zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell