POL-NOM: Fahren unter Alkoholbeeinflussung

Bad Gandersheim (ots) - (Me)37581 Bad Gandersheim, Ludolfstraße, Zeit: Montag, 16. Januar 2023, 09.00 Uhr bis Dienstag, 17.02.23, 08.45 Uhr. Bisher unbekannte Täterschaft suchte ein in der Ludolfstr. befindl. Wohnhaus auf und gelangte in den Kellertrakt. Dort wurde ein Kellerabteil gewaltsam angegangen. Vermutlich wurden die Täter bei der Tatausführung gestört und sie entfernten sich in unbekannte Richtung. Anwohner aus der Ludolfstraße werden gebeten, sachdienliche ...

