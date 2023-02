Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Winterberg (ots)

Am 05.02.2023 kam es um 01:20 Uhr auf der B 480, zwischen Niedersfeld und Winterberg zu einem Alleinunfall. Ein 41jähriger Mann aus Erndtebrück kam mit seinem Toyota in Fahrtrichtung Winterberg in Schleudern, geriet in den linken Straßengraben und drehte sich um seine eigene Achse. Der Fahrer wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und begab sich selbständig in das Krankenhaus Winterberg. Der Pkw wurde stark beschädigt und wurde abgeschleppt. Die Fahrbahn der B 480 war zum Unfallzeitpunkt sehr glatt und wurde nach Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten abgestreut. (ko.)

