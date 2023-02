POL-HSK: Tageswohnungseinbruch

Hochsauerlandkreis (ots) - Arnsberg In einen Handy Shop in der Neheimer Fußgängerzone wurde letzte Nacht eingebrochen. Zwei unbekannte Täter schlugen gegen 00:17 Uhr die Glasscheibe der Eingangstür ein und gelangten so in den Verkaufsraum. Die Polizei war schnell vor Ort, konnte die Täter aber nicht mehr antreffen. Die waren ohne Beute vom Tatort geflüchtet. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200. Rückfragen von ...

