POL-MA: Mauer: Wildunfall verursacht hohen Sachschaden

Mannheim-Schwetzingerstadt (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen unbekannte Täter in ein Schulgebäude im Stadtteil Schwetzigerstadt ein. Die Einbrecher hebelten in der Nacht ein Fenster im Erdgeschoss der kaufmännischen Schule in der Tattersallstraße auf und stiegen in das Gebäude ein. Im ...

