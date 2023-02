Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizeieinsätze am Bürgerhaus

Espelkamp (ots)

Bei einer Veranstaltung im Bürgerhaus ist ein 33-Jähriger aus Espelkamp in der Nacht zu Sonntag bei einer Auseinandersetzung offenbar schwer verletzt worden. Ein 17-Jähriger wurde mit einem Messer bedroht - er wurde Opfer eines Raubdeliktes.

Gegen 3 Uhr wurden die Beamten wegen einer Körperverletzung zu der am Wilhelm-Kern-Platz gelegenen Örtlichkeit gerufen. Vor Ort, so die Erkenntnisse der Polizei, war der Mann mit einer Personengruppe verbal aneinander geraten. In der Folge schlug eine Person dem 33-Jährigen offenbar ein Glas gegen den Kopf. Er wurde von einer Rettungswagenbesatzung behandelt und ins Klinikum nach Minden gebracht. Während des Einsatzes ergaben sich Hinweise auf einen 20 Jahre alten Heranwachsenden als Tatverdächtigen. Der hatte zuvor versucht vor Eintreffen der Polizei das Veranstaltungsgebäude fluchtartig zu verlassen, wurde aber von Security-Mitarbeitern daran gehindert. Nach Feststellung seiner Identität und Erhalt eines Platzverweises konnte der offenbar alkoholisierte Espelkamper seines Weges gehen. Er muss sich nun mit einer Strafanzeige wegen des Tatvorwurfs einer gefährlichen Körperverletzung beschäftigen.

Kurze Zeit vorher kam es am Wilhelm-Kern-Platz zu einem Raubdelikt. Im Außenbereich des genannten Veranstaltungsortes wurde ein 17-jähriger Teenager aus Uchte von drei männlichen Unbekannten angesprochen. Daraufhin wurde der Jugendliche aus der Personengruppe heraus plötzlich mit einem Messer bedroht und aufgefordert, in eine Nebenstraße an der östlichen Gebäudeseite mitzukommen. Dort entwendete das Trio die Geldbörse und die Nike-Schuhe des Uchters. Als zwei andere Personen auf die Tat aufmerksam wurden, flüchteten die Räuber zur Tilsiter Straße und im weiteren Verlauf in Richtung der Isenstedter Straße. Die Fahndung der Polizei verlief ergebnislos.

Alle Täter konnten von dem 17-Jährigen als etwa 185 cm groß und im geschätzten Alter von 18 bis 25 Jahren beschrieben werden. Täter 1 trug dunkle kurze Haare, einen Ziegenbart und einen schwarzen Hoodie. Täter 2 war den Angaben nach mit einem grauen Hoodie bekleidet und führte eine dunkle Bauchtasche mit sich. Zum dritten Täter konnte der Geschädigte keine weiteren Angaben machen.

Täterhinweise zu dem gesuchten Trio werden von der Polizei unter Telefon (0571) 88660 erbeten.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell