Polizei Bielefeld

POL-BI: Untersuchungshaft für polizeibekannten Dieb

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Polizisten nahmen am Freitag, 07.10.2022, einen 50-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz fest, da ihn ein Bielefelder nach einem Diebstahl wiedererkannt hatte.

Einige Tage zuvor, am Montag, 03.10.2022, war der Bielefelder von einem Diebstahl betroffen. Er bemerkte gegen 15:30 Uhr, dass die Fahrzeugtür zu seinem Wagen geöffnet war, der an der Straße Am Stadtholz stand. Offensichtlich hatte sich ein Dieb an seinem unverschlossenen Wagen zu schaffen gemacht und wichtige Dokumente aus dem Fahrzeuginneren gestohlen.

Auf den Aufzeichnungen seiner Überwachungskamera konnte der Bielefelder die Person deutlich sehen. So war es ihm möglich, den Mann wiederzuerkennen, als er ihm am Freitag auf der Borsigstraße begegnete.

Der Bielefelder verständigte unverzüglich die Polizei, woraufhin Beamte den 50-Jährigen festnahmen. Dieser führte die Polizisten zu einem Depot mit diversem Diebesgut. Es besteht der dringende Verdacht, dass der Mann neben dem Diebstahl am 03.10.2022 für weitere Taten verantwortlich ist.

Am 13.09.2022, gegen 09:00 Uhr, wurde er schlafend in einem Wagen an der Walther-Rathenau-Straße entdeckt. Der Besitzer des Pkw überraschte den 50-Jährigen, woraufhin es dem Dieb nach einer kurzen Rangelei gelang zu flüchten. Später bemerkte der Halter des Wagens, dass Bargeld, Elektrogeräte und zwei Parfüms fehlten.

Noch am selben Tag wurde der 50-Jährige von Zeugen bei einem Diebstahl erwischt. Er hatte eine Kassette mit Bargeld in einem unverschlossenen Auto gestohlen und versucht zu verstecken.

Der 50-Jährige ohne festen Wohnsitz ist der Polizei als Drogenkonsument bekannt und wurde noch am Freitag, 07.10.2022, einem Haftrichter beim Amtsgericht vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell