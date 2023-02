Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Polizei sucht Zeugen

Lübbecke (ots)

Die Polizei ermittelt derzeit wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zuvor hatten bisher unbekannte Personen in der Nacht zu Freitag im Bereich der Lübbecker Innenstadt an mehreren Örtlichkeiten Gegenstände auf der Fahrbahn platziert. Ein Auto wurde durch einen Unfall beschädigt.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr am vergangenen Donnerstag (16.02.2023) ein 21-jähriger Autofahrer gegen 23.30 Uhr die Bohlenstraße (B 65) in Höhe des Finanzamtes, als er plötzlich einen starken Aufprall bemerkte und seinen Mercedes stoppte. Nachdem er ausgestiegen war, stellte er fest, dass er einen Mülleimer mit Betonfuß gerammt und sein Wagen einen Unfallschaden davon getragen hatte. Den Ermittlungen zufolge könnten Unbekannte das Behältnis vorher vom auf gleicher Höhe gelegenen Bushaltestellenhäuschen entfernt und anschließend bewusst auf der Fahrbahn deponiert haben. Durch die Unbekannten wurde außerdem an der Örtlichkeit eine zweite Mülltonne auf der gegenüberliegenden Fahrspur abgelegt.

Auch im Bereich der Alsweder Straße konnte von der Polizei ein Einkaufswagen sowie auf der Osnabrücker Straße in Höhe der Hausnummer 16 eine Papiertonne auf der Fahrbahn festgestellt werden. Alle Gegenstände wurden umgehend von den Beamten von der Fahrbahn geräumt. Seitens der Polizei wurden Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.

Die Polizei betont, dass es sich bei derartigen Handlungen in keiner Weise um ein Kavaliersdelikt handelt. Vielmehr kann das absichtliche Platzieren von Hindernissen im Straßenverkehr eine erhebliche Gefahr darstellen. Zeugen, die Angaben machen können, die mit den Zusammenhängen in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0571-88660 bei den Ermittlern des Verkehrskommissariats Lübbecke zu melden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell